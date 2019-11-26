KHK'lıya ''ruhsat'' yok!

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre 2014’de Ağrı’daki bir köyde öğretmenliğe başlayan Tekin, 2016’da yayınlanan KHK ile kamudan ihraç edildi.

İhraç edildikten sonra askere gidip gelen Tekin’in banka kredisiyle Anamur’da açtığı kafeyi dört ay işlettikten sonra ruhsat başvurusuna ret cevabı geldi.

Habere göre, İçişleri Bakanlığı’nın Anamur belediyesine ilettiği dosyada Tekin’in işyeri açmasının ‘uygun bulunmadığı’ belirtildi.

Hesaplarının bankalar tarafından bloke edildiğini ifade eden Tekin, devletin de vergi borcu çıkardığını belirtti.

Süreçte birçok sorunla karşılaştığı için karara karşı yasal süre olan 30 gün içinde dava açamadığını kaydeden Tekin, iletişime geçtiği avukatların da bu konuda kendisiyle çalışmak istemediğini dile getirdi.