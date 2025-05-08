Kırmızı bültenle aranan tacizci Türkiye'nin tatil cennetinde yakalandı
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Interpol ve Europol tarafından cinsel taciz suçundan kırmızı bültenle aranan İngiltere uyruklu S.D.H. (47), Muğla'nın Fethiye ilçesin yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Cinsel taciz' suçundan Interpol ve Europol tarafından kırmızı bültenle aranan S.D.H.'nin Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler S.D.H.'yi yakaladı. S.D.H., işlemlerin ardından ülkesine iadesi için Ula Geri Gönderim Merkezi’ne teslim edildi.
DHA
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