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Kıskançlık krizi! Karısını öldürüp başında bekledi

Kıskançlık krizi! Karısını öldürüp başında bekledi

İstanbul Beylikdüzü'nde kıskançlık krizine girdiği iddia edilen adam, karısını silahla vurdu.

İstanbul Beylikdüzü'nde karısını silahla öldürüp başında bekleyen kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında iddiaya göre kıskançlık krizine giren Aslan Y. evde tartıştığı eşi Semra Y.'ı silahla vurdu. Semra Y. olay yerinde hayatını kaybederken Aslan Y. da evin içinde beklemeye başladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri Aslan Y.'ı gözaltına alarak karakola götürdü. Olay anında apartmanda olan Semra Y.'ın bir yakını yaptığı telefon görüşmesi sırasında "Beni de vuracaktı, kaçtım" diye konuştu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Etiketler ölüm kriz kıskançlık kadın cinayeti
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