Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulundu

Denizli'de sosyal medya üzerinden tanıştığı genç kızla geceyi apartta geçiren 25 yaşındaki genç, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Ç. (25) ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu.

ALKOL İÇİP UYUŞTURUCU KULLANMIŞLAR

Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Ç.'ye seslenerek kalkmasını söyledi. Hareketsiz bir şekilde duran Ç.'nin cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Ç.'nin öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

KIZ ARKADAŞI GÖZALTINDA

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Ç.'nin kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Ç.'nin geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı.

KALP KRİZİNDEN ÖLMÜŞ

Yapılan işlemlerin ardından apartta cansız bedeni bulunan Oğuzhan Ç.'nin kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Ç.'nin apartta beraber kaldığı kız arkadaşı Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İHA