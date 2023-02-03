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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
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Kocaeli’de, terör örgütü IŞİD’e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’e yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler deaş tutuklama operasyon ışid terör terörist
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