Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Kocaeli’de, terör örgütü IŞİD’e yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ’e yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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