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DGS 2025 başvuruları başladı

DGS 2025 başvuruları başladı
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ÖSYM, 20 Temmuz'da yapılacak olan 2025 yılı DGS için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 yılı sınav takvimi doğrultusunda, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi resmen başladı.

Ön lisans eğitimlerini lisans seviyesine taşımak isteyen adaylar için önemli bir adım olan DGS başvuruları, 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.

2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek olan başvurular için geç başvuru günü de 13 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden, ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

DGS 2025 başvuru ücreti ise 950 TL olarak açıklanırken geç başvuru yapan adaylar 1.425 TL ödeyecek.

DGS 2025 sonuçlarının ise 14 Ağustos tarihinde de sonuçlarının açıklanacağı duyuruldu.

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Etiketler dgs dgs 2025 2025 dgs dgs başvurusu
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