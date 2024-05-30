  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında...

Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında...

Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında...
Güncelleme:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde damat ve gelinlik giydirilen 14 ve 15 yaşındaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Söz kestiklerini söyleyen çocukların babaları hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki iki çocuğa sokakta düğün yapıldığı ihbarını aldı. Baskın düzenleyen ekipler, gelinlik giydirilen kız çocuğu E.F. (14) ve damatlık giydirilen S.S. (15) için düğün yapıldığını gördü. Düğün sonlandırılırken, çocukların babaları M.S. ve H.F. ifadeleri için emniyete götürüldü. Çocukların babaları ifadelerinde söz kestiklerini düğün yapmadıklarını söyledi. M.S. ve H.F. hakkında, 'Aile yükümlülüğünü ihlal' suçlamasıyla adli soruşturma başlatılıp, serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler Kocaeli çocuk düğünü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sokaklarda cirit atan ayılar kamerada Sokaklarda cirit atan ayılar kamerada Abdullah Gül'ün makam aracı filosu ve koruma ordusu iddiası olay oldu Abdullah Gül'ün makam aracı filosu ve koruma ordusu iddiası olay oldu Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Sıfır km araçlarda fiyatları uçuracak düzenleme Sıfır km araçlarda fiyatları uçuracak düzenleme Müge Anlı 18 yaşındaki kızı ikna edemedi, gözyaşlarına boğuldu Müge Anlı 18 yaşındaki kızı ikna edemedi, gözyaşlarına boğuldu Dikkat: Her an nüfus sayımı yapıyoruz diye sizin de kapınızı çalabilirler: Dikkat: Her an nüfus sayımı yapıyoruz diye sizin de kapınızı çalabilirler: 16 yaşındaki genç kız dayısını öldürdü; sebebi şoke etti 16 yaşındaki genç kız dayısını öldürdü; sebebi şoke etti Emeklinin Temmuz'da ''alamayacağı'' zam açıklandı Emeklinin Temmuz'da ''alamayacağı'' zam açıklandı TinyHouse hayali kuranlara kötü haber: Hepsi tek tek kaldırıldı TinyHouse hayali kuranlara kötü haber: Hepsi tek tek kaldırıldı Bir ''tık''la silahınız kapınızda... İnternette endişe veren ticaret Bir ''tık''la silahınız kapınızda... İnternette endişe veren ticaret