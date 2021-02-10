SON DAKİKA
KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ! BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPIYOR - CANLI
BAKAN KOCA AÇIKLADI: 65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN AŞILAMA BAŞLIYOR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Şubat 2021 18:01

Kocaeli’nde korkunç olay! Kendisini elektrik direğine asıp, intihar etti

Kocaeli’nde 26 yaşındaki genç, kendisini evinin yakınında bulunan elektrik direğine asarak hayatını kaybetti.

Kocaeli’nde korkunç olay! Kendisini elektrik direğine asıp, intihar etti
A+ A-

Gölcük ilçesi Saraylı köyünde su almaya giden bir vatandaş elektrik direğinde kendini iple asmış birini görünce hemen jandarma ve 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde Ahmet T. olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ahmet T.’nin cansız bedeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ahmet T.'nin bir süredir bunalımda olduğu belirtildi.

kocaeli , intihar , direk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM