Kolon ve kiriş kesen 4 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin 6 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlattığı belirtildi.

Yürütülen bilirkişi incelemeleri doğrultusunda bu aşamada 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerden 4'ünün yakalandığı kaydedildi.