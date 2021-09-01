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Korkunç olay! İtfaiye eri alevlerin içine düştü

Korkunç olay! İtfaiye eri alevlerin içine düştü

İzmir’in Tire ilçesinde eski karakol binasının çatısına çıkarak yangına müdahale etmek isteyen itfaiye eri, çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü. Ağır yaralanan itfaiye eri, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde İpekçiler Mahallesi Celal Bayar Bulvarı’nda tek katlı eski karakol binasında meydana geldi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve 110 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Tire İtfaiye Grubu ekipleri kısa sürede alevlere müdahale etti. Bu sırada alevlere müdahale etmek için binanın çatısına çıkan itfaiye eri Barış A. (33), iddiaya göre çatının çökmesi sonucu alevlerin içerisine düştü. Alevlerin içerisinden kendi imkanları ile çıkmayı başaran Barış A’nın vücudunda ağır yanıklar oluştu.

HAYATİ TEHLİLESİ BULUNUYOR

Adrese intikal eden 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Barış A., Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından itfaiye eri ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Barış A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (İHA)

 

Etiketler izmir tire itfaiye itfaiye eri
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