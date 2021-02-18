Korkunç olay! Taciz iddiasıyla kaynar suyla haşladılar

Olay, 30 Ocak'ta Iğdır'ın Kasımcan köyünde meydana geldi. İddiaya göre Y.K., Bülent K.'nin kendisini telefonda sözlü olarak taciz ettiğini belirterek eşi C.K.'ye söyledi. Bülent K.'ın evinin önüne giderek tartışan C.K., kayınpederi Ö.Y.'nin ikazıyla bölgeden ayrıldı. Taraflar bir süre sonra Ö.Y.'nin evinde buluştu. Evde çıkan tartışma sırasında K., sobanın üstündeki su dolu güğümün devrilmesi sonucu yandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K., oradan da Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

"İDDİALARI DUYUNCA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Yanık ünitesinde tedavisi devam edilen Bülent K., telefonla taciz iddiasının gerçek dışı olduğunu, iftiraya kurban gittiğini savunarak C.K. ve kayınpederi Ö.Y.’nin kendisini sobanın üstündeki güğümle yaktıklarını ileri sürdü. K., "Hakkımdaki iddiaları duyunca çok üzüldüm. Güya ben C.K.'nin eşine telefondan taciz etmişim. Varsa çıkarın, dedim. Köyde herkese sorsunlar, ben kimin namusuna yan gözle bakmışım? Çıkan tartışmada sobanın üzerindeki güğümün suyuyla beni yaktılar" dedi.

"ÖLSEM BUNDAN DAHA İYİYDİ"

C.K. ve kayınpederi Ö.Y.'den şikayetçi olduğunu söyleyen Bülent K., yaralarının çok ağır olduğunu belirtti. Boğazından karnına kadar yandığını anlatan K., "Ölsem bundan daha iyiydi" diye konuştu.

Bülent K.'nin iddiasıyla güvenlik güçlerine ifade veren C.K. ile Ö.Y.'nin de haklarındaki iddiayı kabul etmediği öğrenildi. K.'nin eşini telefonda rahatsız ettiğini iddia eden C.K.'nin, kayınpederi Ö.Y.'nin evindeki tartışmada sobanın üzerindeki güğümün kazayla döküldüğünü öne sürdüğü öğrenildi. Ö.Y.'nin de ifadesinde evin içinde yaşanan arbede sırasında güğümdeki suyun devrilerek Bülent K.'yi yaktığını söylediği belirtildi. C.K. ile Ö.Y., serbest bırakıldı.