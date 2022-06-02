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Kur'an kursu yöneticisi çocuğa tecavüzden tutuklandı

Kur'an kursu yöneticisi çocuğa tecavüzden tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de bir Kur'an kursu yöneticisi 13 yaşındaki çocuğa otomobilin içerisinde cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli’de Kuran kursu yöneticisi E.A, 13 yaşındaki çocuğu gezintiye çıkardığı aracın içerisinde cinsel istismarda bulundu. E.A, ‘çocuğa nitelikli cinsel istismarı suçundan’ tutuklandı.

Olay 10 Mayıs 2022’de Sultanbeyli’de gerçekleşti. Şikayetçi çocuğun ifadesine göre, 44 yaşındaki Kuran kursu yöneticisi E.A., 13 yaşındaki çocuğu otomobiliyle gezintiye çıkardı. E.A., otomobil içinde cinsel istismarda bulundu.

E.A. tarafından evine bırakılan mağdur çocuk, olayı ailesine anlattı. Aile, E.A.’dan şikayetçi olurken çocuk ifadesinde “İkinci sınıftan beri onu babam gibi görüyordum. E.A. benim için başkaydı. Bu olay daha önce hiç yaşanmadı. E.A. dışında hiç kimse bana bir şey yapmadı. E.A.’dan şikayetçiyim’ dedi. Mağdur çocuğa, cinsel istismarın tespiti için adli muayene yapıldı.

DHA’nın haberine göre; şüpheli E.A. mağdur çocuğun ifadesinin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli E.A.’nın emniyetteki ifadesinde, kendisinden şikayetçi olan çocuğu 8 yıldır tanıdığını, çocuk son bir ayda Kuran kursuna gelmek istemediği için, ailesinin isteğiyle ikna etmek için görüştüğünü ileri sürdü. Olay günü yemek yemek için dışarı çıktıklarını söyleyen E.A., çocuğa baba şefkatiyle yaklaştığını, bir kez yanağından öptüğünü iddia ederek suçlamayı kabul etmedi. İfadesinde şüphelinin mesleğinin ‘işsiz’ olarak belirtilmesi dikkat çekti.

İfadesinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen şüpheli E.A. savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe gönderdi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği şüpheli E.A.’yı, sevk edildiği suç maddesinden tutukladı. Soruşturmada şüphelinin olay günü giydiği şalvar, inceleme için Adlı Tıp Kurumu’na gönderildi.

“ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI” SUÇU NEDİR?

Çocuğun nitelikli cinsel saldırı suçu, TCK’nın 103/2 maddesinde vücuda “organ” veya “sair cisim sokulması” şeklinde düzenlenmiştir. Nitelikli halin uygulanması için vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ veya sair bir cismin sokulması gerekir.

DHA

Etiketler istanbul sultanbeyli kuran kursu kuran kursu yöneticis cinsel istismar
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