Kurdukları alışveriş siteleriyle insanları dolandırdılar

İstanbul'da gerçek alışveriş sitelerinden kopyaladıkları elbise ve ayakkabı fotoğraflarını, kendi kurdukları sözde alışveriş sitelerinde yayınlayarak, fiyatının çok altında bir fiyata sattıklarını vaad edip 71 ilde yüzlerce vatandaşı dolandıran bir şebeke polis tarafından çökertildi. Ele başının 28 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan sabıkalı bir dolandırıcı olduğu belirlenen şebekenin tespit edilen vurgun bedelinin ise 50 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

ORJİNAL SİTELERİN ÜRÜN FOTOĞRAFLARINI KOPYALIYORLAR

Savcılığa şikayette bulunan ve internetten mont, ayakkabı, pantolon gibi ürünler sipariş edip, kendilerine çorap gönderildiğini söyleyen kişilerin şikayeti üzerine savcılık talimatıyla çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla mücadele ekipleri, yaptıkları ilk tespitlerde şikayetçi vatandaşların benzer sitelerden alışveriş yaptıklarını tespit etti. Mercek altına alınan alışveriş sitelerinde yayınlanan ürün fotoğraflarının başka internet sitelerinden kopyalandığı ve dolandırıcılık yapıldığı belirlenen sitelerde fiyatların orijinal sitlerdekilerden çok daha düşük gösterildiği belirlendi.

71 İLDE YÜZLERCE İNSAN

Alışveriş yapacak vatandaşların ilgisini düşük fiyat ile çeken sahtekarların, kredi kartı ile ödeme yaparak sipariş verenlere hiç bir şey göndermediği, kapıda ödeme seçeneği ile alışveriş yapanlara ise kutu içerisinde çorap gönderdiği tespit edilirken, 200 lira ile 500 lira arasında siparişler vermelerine rağmen kargo paketlerinden çorap çıkan 26 vatandaşın İstanbul'da, yüzün üzerinde insanın ise 70 ilde şikayetçi olduğu öğrenildi.

KAPIDA TESLİME KUTU İÇERİSİNDE ÇORAP

Yapılan tespite göre, 50 lira ile 500 lira arasında sipariş veren yüzlerce kişiyi dolandırdığı ancak mağdurlarının çoğunun, dolandırıldıkları tutarın büyük oranda olmaması nedeniyle şikayetçi olmadığı değerlendirilen şebekenin, ilk tespitlere göre 50 bin liranın üzerinde bir vurgun yaptığı belirlenen şebekenin elebaşının ise hakkında 26 yıl 3 ay kesilmiş hapis cezası bulunan ve 107 arama kaydı olan Adem A. isimli azılı bir dolandırıcı olduğu öğrenildi.

ŞEBEKE LİDERİ ARANAN AZILI DOLANDIRICI

Tespitlerin ardından adreslerine yapılan baskınlarla yakalanıp gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişilik şebeke elebaşı Adem A. ve ile yardımcısı İbrahim D. tutuklanırken, dolandırıcılıkta kullanılan alışveriş sitelerinin tasarımını yapan Ramazan K.’ isimli şebeke üyesinin de arasında bulunduğu 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.