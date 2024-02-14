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Maden faciası için beş gün önceden uyaran sosyal medya kahini

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Sosyal medyada bir kullanıcının Erzincan'da dün yaşanan altın madenindeki göçük faciası için bundan 5 gün önce yaptığı bir paylaşımla "tedbir alın" diyerek uyardığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı deprem tahminleriyle dikkat çeken bir kişinin dün yaşanan altın madeni faciası için de günler önceden "tedbir alın" diyerek uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcısının "ben demiştim" paylaşımı gündem oldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeninin bulunduğu bölgede yaşanan faciadan beş gün önce hesaptan şu paylaşım yapılmıştı:

"Düşte göründü tedbir alın geç olmadan... Altın firması dağı terk ederken ardından patlar siyanür havuzu, koca bir nehir, koca bir ilçe zehre boğulur, yarısı oyulmuş dağ tel tel dökülür."

Sosyal medya hesabından, yaşanan maden faciası sonrası "Tedbir alın demedim mi?" paylaşımıyla yeniden gündeme geldi ve şu sözleri kullandı:

"Önlem alınmaz boşluk varsa, liyakat yoksa, denetim yoksa bela o ülkede kaderdir.
Yani kaderi belirlemek akıl ile mümkün ama nerde..."

İşte ilgili sosyal medya hesabından günler önce yapılan o paylaşım

Sosyal medyada bir kullanıcının Erzincan'da dün yaşanan altın madenindeki göçük faciası için bundan 5 gün önce yaptığı bir paylaşımla "tedbir alın" diyerek uyardığı ortaya çıktı.

Etiketler erzincan kahin altın madeni maden Goçük
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