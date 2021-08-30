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Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var

Manisanın Salihli ilçesinde, 3 TIR ile 2 otomobilin karıştığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında İzmir- Ankara Karayolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Etiketler kaza manisa
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