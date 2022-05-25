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Manisa'da tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'da tefeci operasyonu: 12 gözaltı

Manisa'nın Salihli ve Akhisar ilçelerinde, polisin düzenlediği tefecilik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli ve Akhisar ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 25 adet 7,65 mermi, ruhsatsız tüfek, 47 fişek, borçlandırılan kişiler tarafından imzalanan senetler, 9 doldurulmamış borçlular tarafından imzalanmış A4 kağıdı, çok sayıda tapu senedi ve kimlik fotokopileri, alacak bilgilerinin bulunduğu not defterleri, sözleşmeler, çok sayıda çek koçanı ve boş senet ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler manisa tefeci
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