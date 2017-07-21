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  4. 21 Temmuz 2017 18:15

Mardin'de 6 terörist yakalandı

Türkiye genelinde canlı bomba ve intihar eylemcisi olarak terör örgütü tarafından eğitilen 6 terörist Mardin'de yakalandı.

Mardin'de 6 terörist yakalandı
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Türkiye geneli canlı bomba ve intihar eylemcisi olarak terör örgütü tarafından eğitilen 6 terörist Mardin İl Jandarma Komutanlığı Akıncı Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gerçekleştirilen büyük operasyon ile yakalandı. Yakalanan intihar saldırısı eylemcileri arasında geçen sene Diyarbakır Kulp’ta 2 askeri şehit eden terörist Ömer Bayram da bulunuyor.

Mardin Kızıltepe, Nusaybin yolu Alakuş mevkinde, İl Jandarma komutanlığı ile Akıncı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Bölücü Terör Örgütü PKK mensubu 6 kişi gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ile Akıncı Jandarma Karakolu tarafından yürütülen operasyonda terör örgütü PKK’nın canlı bomba ve intihar eylemlerinde kullanacağı 6 kişi göz altına alınarak adliyeye çıkarıldı.

 Operasyonda yapılan aramalarda intihar eylemcilerinden dijital veriler ele geçirilirken, örgüt üyeleri olduğu tespit edilen ve aranan Leyla Kazak, Zeytin Sancı, Suriye uyruklu HASAN İbrahim, Ömer Bayram, İbrahim Akbaba, Hasarlı Emlik sahte kimlikler ile ele geçirildi. Canlı bomba ve intihar eylemcisi olarak Türkiye’yi kana bulamak isteyen 6 teröristin adliyede yargılanmaları sürerken Ömer Bayram’ın geçen sene Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 2 askerin şehit olması olayına karıştığı ve arandığı öğrenildi.

İHA

terörist , canlı bomba , mardin
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