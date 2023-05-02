Marmaray'da intihar girişimi
Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.
Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.
Sayın yolcularımız;— Marmaray (@Marmaraytcdd) May 2, 2023
Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.
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