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Marmaray'da intihar girişimi

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Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda intihar girişimi nedeniyle seferlerin tek hattan ve gecikmeli olarak yapıldığı açıklandı.

Marmaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Saat 08:23’te Yenikapı’da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle #Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi. 

Etiketler marmaray twitter intihar intihar girişimi
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