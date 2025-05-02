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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gözaltı kararı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni gözaltı kararı
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İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki attia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için Kadıköy Asayiş Büro Amirliğine gözaltı kararı gönderildi. Savcılık tarafından emniyete gönderilen talimatta, şüphelilerin açık adres ve kimlik tespitinin yapılması ve delillerin toplanarak yakalanmaları için gerekli çalışmaların yapılması istendi.  

DHA

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Etiketler Mattia Ahmet Minguzzi cinayet gözaltı
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