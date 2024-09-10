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Menzilcilerden mide bulandıran görüntü

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Türkiye'de tarikat ve cemaatlere yönelik tartışmalar sürerken Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koyan bir kişinin kameralara yansıyan görüntüsü mide bulandırdı.

Son yıllarda Türkiye’de kamuoyunun en fazla gündemine gelen cemaatlerin başında gelen Menzil tarikatından mide bulandıran bir görüntü şok etkisi yarattı. 

Sosyal medyada yer alan bir videoda Menzil şeyhinin terini bir mendille sildiği ve yanındakine verdiği görülüyor.

Tarikat liderinin terli mendilini alan bir kişi ise bu kirli mendili öpüp başına götürüyor.

"Gavsımın mis kokulu teri"

Mide bulandıran bu görüntüler "Gavsımın mis kokulu teri" başlığıyla servis edildi.

Gavs nedir ?

Gavs, kendisine belli başlı konularda müracaat edilen, evliya ve alim mertebesinde yer alan kişi demektir. Tasavvufta ve divan edebiyatında gavs terimini anlayabilmek için Kabz ve Bast terimlerini bilmek gerekiyor. Bast, ruhen rahatlama ve ferahlık anlamına gelir.

Menzil tarikatında fotoğraf ve video yasaklanmıştı

Menzil tarikatı geçtiğimiz ay sosyal medya üzerinden şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhuseyni ile ilgili fotoğraf ve videoların çekilmesinin yasaklandığını duyurmuştu. Tarikatın yasağına gerekçe olarak da ‘adab’ gösterilmişti.

Satın alınan köyün adıyla kurulan tarikat

Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Türkiye’deki oluşumlarından biri olan Menzil tarikatı 1972’de yaşamını yitiren Abdulhakim Erol tarafından kurulmuştu. 

Kuruluş aşaması sonrasında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil adlı bir köyü satın alan tarikat adını da bu köyün adından alıyor.

 

Etiketler menzil menzil tarikatı cemaat terli mendil kirli mendil
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