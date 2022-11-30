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  4. Mersin'de dehşet: 12 yaşındaki kız öğrenci sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de dehşet: 12 yaşındaki kız öğrenci sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de dehşet: 12 yaşındaki kız öğrenci sınıf arkadaşını hortumla dövüp bıçaklayarak öldürdü
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Mersin'de meydana gelen olayda 12 yaşındaki E.D. aynı yaştaki sınıf arkadaşını sınavdan düşük not aldığı için kendisiyle alay ettiğini öne sürerek öldürdü.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mersin Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Y.'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı. E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

12 YAŞINDA KATİL OLDU! KÖTÜ NOT ALDIĞI İÇİN..
Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Fatmanisa Y.'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.

*Fatmanisa'dan geriye bu kare kaldı

Etiketler dehşet mersin okul
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