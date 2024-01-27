Mersin'de hortum paniği! Dev hortum kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında hortum çıktı. Kısa süreli bir paniğe yol açan metrelerce yüksekliğindeki hortum saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında bu sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum çıktı.

Hortum ilçenin sahil beldeleri Tırtar ve Ayaş'ta yoğun bulutlar içerisinde kendini gösterdi.

Vatandaşlar metrelerce yükseldiği görülen hortumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir süre sonra da hortum etkisini kaybederek gözden kayboldu.

Deniz üstündeki hortum neden çıkar ?

Deniz üstündeki hortumlar genellikle "su spoutları" olarak adlandırılır ve bunlar genellikle suların yüzeyde dönen bir hava hortumu nedeniyle oluşan doğal olaylardır. Deniz üstündeki hortumlar, özellikle sıcak hava ile soğuk deniz suyu arasındaki büyük sıcaklık farklarının olduğu bölgelerde meydana gelebilir.

Bu hava hortumları, genellikle su yüzeyinde dönen bir hava sütunu tarafından oluşturulur. Deniz üstündeki hortumlar karaya ulaşmadan genellikle zayıftır ve genellikle sadece denizcilik veya gözlem amaçlı ilgi çeker. Ancak, bu hortumlar zaman zaman kara üzerinde daha güçlü bir şekilde devam edebilir ve sert rüzgarlara, yağışa ve hatta zararlı olabilen hortumların karasal versiyonlarına dönüşebilir.

Deniz üstündeki hortumlar, karasal tornadolar gibi oluşan mekanizmalara benzer bir şekilde, atmosferdeki belirli koşulların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bu koşullar arasında sıcak hava yükselirken soğuk hava altına dalması, bu sıcaklık gradyanının belirgin olması ve dönme hareketinin başlaması gibi faktörler bulunabilir.

İHA