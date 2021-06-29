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Metrobüste yangın paniği

Metrobüste yangın paniği

Beylikdüzü'nde bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular tahliye edilirken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste yangın paniği yaşandı.

Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı ve yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.

Etiketler metrobüs yangın duman motor beylikdüzü
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