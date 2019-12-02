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  4. 02 Aralık 2019 10:27

Minibüs şoförü 2 kız kardeşe saldırdı ! O anlar kamerada

İstanbul'da Bahçeşehir'den minibüse binen iki kız kardeş, ''tehlikeli şekilde araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz'' diyerek uyardıkları şoförün saldırısına uğradı.

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Olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kız kardeş Bahçehir'den Esenyurt'a gitmek için minibüse bindiler. Şoför trafikte seyir halindeyken önünde seyreden bir otomobil sürücüsüne sinirlenip minibüsü tehlikeli bir şekilde sürmeye başladı. Bunun üzerine kız kardeşler, "tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek şoförü uyardıktan sonra inmek istedi. Şoför minibüsü durdurup genç kızları indirdikten sonra onlara hakaret edip darp etti. Şoför ardından minibüse binip olay yerinden ayrıldı. İki kız kardeş polis merkezine giderek minibüs şoföründen şikâyetçi oldu.  Olay anları bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
 


DHA

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istanbul , minibüs , bahçeşehir
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