  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Minibüste ''mide bulandıran'' operasyon

Minibüste ''mide bulandıran'' operasyon

Minibüste ''mide bulandıran'' operasyon
Güncelleme:

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir minibüste yolculuk yapan kişiye ait poşetler içerisinde 397 bağ insan saçı ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yolcu minibüsünde yaptıkları aramada, bir yolcuya ait poşetler içerisine gizlenmiş ve gümrük işlemlerine tabi tutulmamış 397 bağ şeklinde insan saçı buldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında insan saçları jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı, şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

AA

Etiketler insan saçı minibüs ağrı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TCG Anadolu İzmir'e demir attı
14 anket bir arada... Anketlerin Anketi açıklandı!
İçişleri Bakanı Soylu bu sefer bir kremi hedef aldı
CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
Nisan 2023 enflasyon rakamları açıklandı
Yatırımcının gram ve çeyrek altının ardından tercihi o oldu
Suriyeli koca vahşeti: 2 kadını vahşice katletti!
İşte Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi
Erdoğan seçime kısa süre kala hepsini görevden aldı
İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada