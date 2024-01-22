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Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu

Muğla'da sahilde kadın cesedi bulundu
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki sahilde tek kolu olmayan kadın cesedi bulundu.

Ekincik koyu Gökyar Burnu mevkisinde saat 02.00 sıralarında balık avlayan kişi, karaya vurmuş kadın cesediyle karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların sudan çıkardığı, tek kolu olmadığı belirlenen kadın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bir kaçak göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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DHA

Etiketler muğla ceset
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