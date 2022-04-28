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  4. Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler

Murat Boz’un terli havlusu için birbirlerine girdiler

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz'un verdiği konserde terini sildiği kirli havlu için genç kızların verdiği mücadele "pes" dedirtti.

Şarkıcı Murat Boz’un konserinde seyircilere terli olan havlusunu atması sonrası hayranları birbirine düştü.Murat Boz’un terli havlusunu almak isteyen genç hayranları havluyu almak için mücadele ettti.

O ses Türkiye yarışmasının jürilerinden Murat Boz, Ankara’da konser verdi. Şarkılarını söylerken dans eden Murat Boz, çok terleyince yardımcısının verdiği havluyla terini sildi. Murat Boz, terini sildiği havluyu ise seyircilere attı.

Murat Boz hayranı genç kadınlar havluyu almak için birbirlerini iteklemeye başladı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Etiketler murat boz genç kızlar genç kadınlar terli havlu murat boz'un havlusu kirli havlu
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