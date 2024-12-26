Müstehcen görüntülerini paylaşan kadın tutuklandı

İstanbul'da müstehcen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine yaptığı çalışmada, sosyal medyadan kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı tespit edilen G.S.'yi gözaltına aldı. 7 suç kaydı olduğu belirlenen kadın 'Müstehcenlik' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. G.S.'nin canlı video paylaşım siteleri üzerinden yayın açarak ürettiği içerikleri para karşılığı sattığı da belirlendi. Müstehcen içerikleri sosyal medya platformu X üzerinden tüm kullanıcılara açık olarak yayınladığı öne sürülen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA