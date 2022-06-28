Ne yaptın sen çocuk! Tüfekle oynarken dehşet saçtı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucu 3 kişiyi yaralayan çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selahiye Mahallesi Müftü Hamam Sokak'taki binada yer alan daireden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, F.T'nin (15) evde bulunan tüfekle oynadığı sırada silahın ateş aldığı, çıkan saçmaların odada bulunan B.S. (18), Y.K. (16) ve S.D'ye (15) isabet ettiği belirlendi.

Yaralanan B.S, Y.K. ve S.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. F.T. ise gözaltına alındı.

AA