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Oğlunun darbedildiğini duyan anne dehşet saçtı

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Rize'de oğlunun darbedildiğini öne süren kadın, market çalışanını tabancayla vurarak yaraladı. Polis ekipleri, kadını gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Bozkale Mahallesi’nde Karadeniz Sahil Yolu’ndaki markette meydana geldi. M.B., bir süre önce oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanı A.C. ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.B., yanındaki tabancayla A.C.’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden A.C., yaralanırken, M. B. taksiye binerek uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.C., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan A.C.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, M.B.’yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. 

Rize'de oğlunun darbedildiğini öne süren kadın, market çalışanını tabancayla vurarak yaraladı. Polis ekipleri, kadını gözaltına aldı.

DHA

Etiketler rize market silah darp
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