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Okul bahçesinde faciadan dönüldü! Gören bir daha baktı

Okul bahçesinde faciadan dönüldü! Gören bir daha baktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi. Bu sırada çocukların derste olmasıyla olası facia önlendi. Okul, 1 günlüğüne tatil edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu’nda meydana geldi. Altınordu Belediyesi’ne ait, Uğur D. yönetimindeki çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı.

Araca yol vermek için geri manevra yapan Uğur D.'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içinde sıkışan Uğur D. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.

Kaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.

Etiketler okul bahçesi kamyon okul tatil öğrenciler
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