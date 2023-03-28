Okul servisi şoföründen çocuklara dayak! O anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de bir okul servisinin şoförünün, öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı.

Küçükçekmece'de bulunan bir ortaokulun servisindeki çocuklar iddiaya göre yerlere çöp attı. Bunu gören servis şoförü önce çocuklara bağırmaya başladı. Hızını alamayan adam eline aldığı süpürge sapıyla çocukları dövdü.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİLER

Yaşananları serviste bulunan diğer çocuklar cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde elinde sopayla çocuklara bağıran adam, sopayla defalarca vuruyor.

ŞOFÖR OLAYIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, A.H. isimli servis şoförünü Tevfikbey Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu biten şüpheli sürücü adliyeye sevk edildi.

İHA