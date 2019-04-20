Okulda korkunç kaza ! Minik çocuk ölümden döndü

Edinilen bilgiye göre, Efeler Aliya İzzet Begoviç İlkokulunda okuyan 9 yaşındaki M.E.U, öğle arasında arkadaşlarıyla oyun oynamak için okul bahçesine çıktı. Oyun oynamaya başlayan çocuk, 3 metre yüksekliğindeki boşluğunun üzerinde yer alan mazgalın üstünden geçtiği anda, mazgalla birlikte aşağıya düştü.

Kanlar içinde kalan küçük çocuğun durumunu gören arkadaşları hemen öğretmenlerine haber verdi. Okul görevlileri tarafından düştüğü yerden çıkarılan çocuk, okula çağrılan ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 9 yaşındaki M.E.U’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.