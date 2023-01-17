Okulda öğretmen şiddeti: Önce öğrenciyi sonra velisini dövdü

İstanbul'da bir müdür yardımcısının kız öğrenciye şiddet uyguladığı, kızı 1 hafta boyunca okula gitmeyince durumu öğrenmek için okuyla giden velisine de şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

İstanbul'da bulunan bir okulda müdür yardımcısının 14 yaşındaki kızına kötü davrandığını öğrenen veli okula gidince öğretmenlerden dayak yedi. Olay 12 Ekim tarihinde Pendik ilçesinde bulunan ortaokulunda meydana geldi. 36 yaşındaki Murat G, bir hafta boyunca okula gitmeyen kızının durumundan şüphelendi.

Kızıyla birlikte okula giden genç adam koridorda yürüdüğü sırada okulun müdür yardımcısı A.C.'nin yanlarından geçtiği sırada kızının kendisine iddiaya göre "Senin kafana sı..ım" şeklinde konuştuğunu bu nedenle okula gelmek istemediğini söyledi. Genç baba müdür yardımcısının yanına giderek kızına neden bu şekilde davrandığını sorduğundaysa bu kez hiç beklemediği bir tavırla karşı karşıya kaldı.

İKİ ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ VELİSİNİ TARTAKLADI

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak haberine göre, okulun müdür yardımcısı A.C.., öğrencisinin velisine 'Seni kim aldı bu okula, sen nasıl girdin içeri, çık dışarı lan' şeklinde bağırmaya başladı. Murat G., ise kızının bu okulda okuduğunu kendisini veli olduğunu söyledi. Bu sırada okulda beden eğitimi olarak görevli öğretmen Mete Y. de ikilinin yanına gelerek olaya müdahalede bulundu. Yine iddiaya göre beden eğitimi öğretmeni Murat G'ye "Çık lan dışarı" diyerek iteklemeye başladı.

GÖĞSÜNE YUMRUK ATTI

Okuldan dışarı çıkacağı sırada öğretmen Mete Y., genç adamın göğsüne yumruk attı. Kızının yanında darp edilen Murat G., ise karakolun yolunu tutup kızına hakaret eden ve kendisini darp eden öğretmenler hakkında suç duyurusunda bulundu. Genç adam karakolda verdiği ifadesinde A.C.'nin kızına hakaret ettiğini kendisinin konuşmak için gittiğindeyse darp edildiğini söyledi.

HEM ADLİ HEM İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İfadenin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Durumdan Milli Eğitim Bakanlığına da haber verilmesi üzerine iki öğretmen hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Genç adam kızının psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek okulunu değiştirmek zorunda kalacağını bildirdi.

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