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  4. 26 Mart 2018 09:39

Okulda sosyal medya cinayeti !

Adana'da 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki bir çocuk, 17 yaşındaki bir başka çocuk tarafından okul sokağında boğazı kesilerek öldürüldü. Korkunç cinayetin altından ise sosyal medyadaki bir "paylaşım" çıktı.

Okulda sosyal medya cinayeti !
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Adana’da 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini okul sokağında boğazını keserek öldüren 17 yaşındaki zanlının cinayeti, Facebook’tan sevgilisini etiketlediği için işlediği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde dün meydana geldi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tamer S., disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) tarafından okul önünde boğazı kesildi. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, zanlı da polis tarafından kısa sürede yakalandı. Önce Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı yaşı küçük olduğu için daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan Ö.T.'nin, Tamer S.'ın sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını etiketlediğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını belirterek, “Tamer, o kızı ben de seviyorum etiketlerim sana ne” dediğini bu nedenle de bıçağı rastgele salladığını daha sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Hayatını kaybeden Tamer S.'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan S., Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.

 

DHA

cinayet , sosyal medya , okul , kız arkadaş
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