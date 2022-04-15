  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Öldürdüğü kişinin cansız bedenine bu notu bıraktı

Öldürdüğü kişinin cansız bedenine bu notu bıraktı

Öldürdüğü kişinin cansız bedenine bu notu bıraktı

Tekirdağ'da yaşanan korkunç olayda, 31 yaşındaki bir kişi, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği bir kişiyi öldürüp cansız bedeninin üzerine "Sapıktı, Allah taksiratını affetsin" yazılı bir not bıraktı.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.A.'dan haber alamayan yakınları, önceki gece yarısı evine gitti. Yakınları, A.A.’ı yerde yüzüstü kanlar içinde yatarken bulunca jandarmaya bildirdi. Eve giden ekipler, A.A.'ın aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi. A.A.'ın cesedinin üzerinde, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bulundu.

Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırılan A.A.’ın cesedinde 20'den fazla bıçak darbesi olduğu ve boğazının kesildiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kumbağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleriyle Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS), cinayet şüphelisinin İstanbul'da yaşayan A.D. olduğu belirlendi. Jandarma, İstanbul'da düzenlediği operasyonla A.D.'yi, kaldığı otelde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı.

'O OLAYI UNUTMADIM'

Tekirdağ'a getirilen ve 'uyuşturucu kullanma, yaralama ve hA.A.et' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen A.D., ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında A.A.'ın İstanbul Zeytinburnu'nda işlettiği bir pastanede yanında çalıştığını söyledi. Pastanede çalışırken A.A.'ın kendisini taciz ettiğini öne süren A.D., "O olayı unutmadım. A.A.'ın izini kaybetmiştim, yaptığım araştırmada Tekirdağ'a geldiğini öğrendim. Konuşmak için evine geldim ve konuştuk. Daha sonra da bıçaklayarak öldürdüm" dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

 

Etiketler cinayet sapık Allah taksiratını affetsin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafik sigortasına rekor zam! Artık her ay zamlanacak
Göğüs dekolteli fotoğraflarıyla gündeme gelmişti: Bahar Candan'ın makyajsız hali olay oldu
Genç sporcunun korkunç ölümü! Cesedi tanınmaz halde bulundu
Türkiye'nin ''şakkadanak ekonomisti'' Necmettin Batırel: İnsanlar artık zamlardan rahatsız olmuyor
Zafer Partisi lideri Özdağ canlı yayında çok sinirlendi!
Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor!
Miss Turkey güzeli kabusu yaşadı: Önce darp edildi ardından alıkonuldu
İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı
İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda!
Paylaşım rekoru kırıyor: İşte zam haberini duyan Atatürk'ün verdiği tepki