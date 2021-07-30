Ormana giriş yasağı getirilen iller artıyor! İstanbul'da da yasaklandı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ormana giriş yasağı getirilen illere Çanakkale ve Gaziantep'ten sonra İstanbul'da eklendi.

Ormana giriş yasağı getirilen illerin sayısı 12'ye yükseldi.

Bu illerin başında Çanakkale ve Gaziantep ve İstanbul da yer alıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "30 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek, orman alanlarında piknik yapmak yasaklanmıştır" dedi.

BURSA

Bursa’da da 1 ay boyunca ormanlık alanda, mola vermek, piknik yapmak vb. aktiviteler yapılmayacak. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Buna göre Bursa merkez ve ilçelerinde 1 Ağustos - 1 Eylül arasında yerleşik köy halkı hariç ormanlara gezi amaçlı giriş çıkışlar yasaklanırken, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet gibi araçlarla sportif amaçlı her türlü faaliyet ve çadırlı-çadırsız kamp yapmalarına müsaade edilmeyecek. Ayrıca Bursa merkez ve ilçelerinde yine 1 ay süreyle bütün piknik ve mesire alanlarında 19.00’dan sabah 07.00’ye kadar mangal, semaver ve ateş yakılamayacak.

GAZİANTEP

Gaziantep valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ormanların giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı. Herkesi kurallara uymaya davet eden Vali Gül, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi ve diğer sebeplerden dolayı Gaziantep genelinde ormanlara giriş çıkışlar 15.08.2021 tarihine kadar valilik tarafından yasaklanmıştır'' dedi.

ÇANAKKALE'DE BİR AYLIK YASAK

Bir diğer açıklama da Çanakkale Valiliği’nce yapıldı. Yazılı açıklamada yangınların önüne geçilmesi için il genelinde ormana giriş yasağı getirildi.

Bu yasak 31 Temmuz-30 Ağustos 2021 tarihleri süresince geçerli olacak.

KIRKLARELİ

Kırklareli Valiliği, bugünden itibaren il genelinde ormanlık alanlara girişlerin bir ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgede mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servet olan ormanları korumak amacıyla kararla alındığı belirtildi.

HATAY

Hatay Valiliğince, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak.

Buna göre 31 Ekim'e kadar mesire yerleri ve tabiat parklarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek.



NİĞDE'DE 15 EYLÜL'E KADAR YASAKLANDI

Niğde Valiliği de diğer iller gibi çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede kapsamında turizm bölgeleri ve izinli hayvan otlatılan alanlar hariç, orman bölgelerine girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu, Vali Vekili Cemil Kılınç başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilde çıkabilecek orman yangınlarıyla mücadelede alınan kararlara ek olarak, orman idaresince gerçekleştirilen faaliyetlerde görev alanlar, izin almak koşuluyla orman alanlarında hayvan otlatanlar, ilgili kurumların izni dahilinde faaliyette bulunanlar, orman içi ve bitişiğinde tarımsal faaliyette bulunlar hariç merkez Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesi Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesi Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı Bölgesi hariç) ve Yelatan köyleri sınırlarında bulunan ormanlık alanlara girişlerin yarından itibaren 15 Eylül'e kadar yasaklanması kararlaştırıldı.

UŞAK

Uşak Valiliği, ormanlık alanlara giriş çıkışların 2 ay boyunca yasaklandığını duyurdu.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, orman yangınları tedbirleri kapsamında bir takımın önlemlerin alındığı belirtildi. Mangal, semaver, ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parkları dışında ormanlara giriş çıkışların 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.

YASAKLANAN DİĞER İLLER

Balıkesir, İzmir ve Aydın'da ormanlarla ve milli parklara girişler valilik kararıyla yasaklandı.

Balıkesir Valiliği'nde yapılan açıklamada, mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı. Aynı durum İzmir'de de geçerli. Aydın'da da Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na girişler yasaklandı.

Denizli Valiliği tarafından yapılan açıklamda da il genelinde mangal, semaver ve ateş yakılabilecek mesire yerleri ile tabiat parklarının dışında, ormanlara giriş çıkışların yarından itibaren 31 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtildi.