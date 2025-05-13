Osmaniye'de evlat dehşeti! Önce dövdü, sonra boğdu

Osmaniye'de Suriye uyruklu Ali M., tartıştığı annesini dövdükten sonra boğarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi N.Z. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali M., annesini dövdü, sonra boğdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ali M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. N.Z.’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA