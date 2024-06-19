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Otelde kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

Otelde kahreden olay: 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
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Mardin'in Dargeçit ilçesinde ailesi ile birlikte kaldığı otelin 4'üncü kat balkonundan düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı yakınlarındaki bir termal tesiste meydana geldi. Termal tesisteki otele ailesiyle birlikte gelen E.R., iddiaya göre 4’üncü kattaki kaldıkları odanın balkonundan dengesini kaybederek düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi de sinir krizi geçirdi. E.R.’nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler Mardin dargeçit otel
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