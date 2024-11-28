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Otomobildeki çakmak gazları bomba gibi patladı: Yaralılar var

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Batman'da otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kıra Dağı mevkisinde otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlama sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da otomobil içinde bulunan 10 adet çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA

Etiketler Batman otomobil çakmak gazı patlama
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