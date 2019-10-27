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  4. 27 Ekim 2019 09:59

Özel halk otobüsü evin balkonuna uçtu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, kamyonetle çarpışan halk otobüsü bir evin balkonuna girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü evin balkonuna uçtu
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Mehmet Kervan idaresindeki halk otobüsü, Tufanbeyli Caddesi'nde, Turhan Çiçek yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

EVİN BALKONUNDAN GİRDİ

Otobüs çarpışmanın etkisiyle refüjü aşıp yolun diğer tarafında bulunan tek katlı evin balkonuna girdi.

Araçta sıkışan Kervan, olay yerine gelen itfaiye ve CAN-KUR ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada, elektrik direğine çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü Çiçek ile aracında bulunan Rabia, Dursun ve Mustafa Çiçek yaralandı.

Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

AİLENİN ÇOCUKLARI YAN ODADA UYUYORDU

Otobüsün balkonuna girdiği evin sahibi Ali Balkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaza sırasında 9 ve 2 yaşındaki çocuklarının yan odada yerde uyuduklarını söyledi. (AA)

 

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