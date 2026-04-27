Peş peşe depremler sonrasında Prof. Dr. Naci Görür, depremler neden artıyor sorusunu yanıtladı!

Malatya'da bir dakika arayla yaşanan sarsıntılar sonrası "Türkiye'de depremler artıyor mu?" sorusu yeniden gündeme geldi. Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yer kabuğundaki hareketliliğin nedenlerini ve son dönemdeki sarsıntıların 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleriyle olan doğrudan bağlantısını tane tane anlattı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bugün bir dakika arayla meydana gelen 3.9 ve 4.4 büyüklüğündeki iki deprem, bölge halkında büyük paniğe neden olurken bilim dünyasını da harekete geçirdi. Son dönemde artış gösteren sarsıntıların bir tesadüf mü yoksa büyük bir değişimin habercisi mi olduğu sorusuna, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür yanıt verdi.

Depremler neden arttı ?

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Görür, depremlerin "durduk yere" artmadığını vurguladı. Dünyanın üzerinde yaşadığımız kabuk parçaları olan levhaların sürekli hareket halinde olduğunu hatırlatan Görür, bu hareketin kaynağının yerin içindeki ısı enerjisi olduğunu belirtti.

Naci Görür, son dönemdeki sarsıntıların altında yatan temel dinamiği şu sözlerle açıkladı:

"Depremin olduğu yerler levhalar arası veya levha içi sürtünme noktalarıdır. Son zamanlardaki artış, levhaların hareketini artıran ve sistemde büyük bir enerji değişimine yol açan 2023 Kahramanmaraş depremine bağlanabilir."

Enerji birikimi ve sürtünme noktaları

Görür’ün analizine göre, levhalar birbirine yaklaştıkça, uzaklaştıkça veya yanal hareketler yaptıkça fay hatları üzerinde enerji birikiyor. 6 Şubat’ta yaşanan devasa kırılmanın, çevre faylar ve levha sınırları üzerindeki baskıyı artırdığı, bu durumun da Türkiye genelindeki deprem frekansını yükselttiği ifade ediliyor.

Malatya’da yaşanan son sarsıntılar, bu enerji boşalımı ve levha içi uyum sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin bir süre daha bu seviyelerde devam edebileceği konusunda uyarıyor.