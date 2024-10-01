Peynir bidonundan yüzlerce altın sikke çıktı
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Bitlis'te emniyet güçlerinin operasyonunda kontrol edilen bir peynir bidonunda tam 900 adet altın sikke ele geçirildi.
Bitlis İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Peynir bidonuna saklanmış 900 altın sikke ele geçiren ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.
AA
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