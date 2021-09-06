Plajda büyük patlama: 7 yaralı var!

Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı'nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Lübnan'ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı'ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı. Patlama sonucu 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.