Polis şiddetine manevi tazminat

Uçar’ın maruz kaldığı müdahalenin küçük düşürücü ve aşağılayıcı olduğunu kaydeden AYM kararında, “İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ihlali tekrar ele alınmalıdır” denildi.

Konya’da 2014 yılında kendisinden kimlik görmek isteyen sivil giyimli polislere polis kimliklerini soran Mehmet Uçar, ters kelepçeye maruz kaldı. Polislerin şiddet uyguladığı görüntüler ve hakaret içeren sözleri, Uçar’ın eşi tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Maruz bırakıldığı şiddeti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na taşıyan Uçar, mahkemenin polis memurlarına ilişkin kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararının ardından AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Anayasa’nın 17’nci maddesinin insan haysiyetiyle bağdaşmayan muameleyi yasakladığını anımsatan yüksek mahkeme, dosyanın Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden gönderilmesi gerektiğine hükmetti. Kararda, “İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı ihlali yeniden ele alınmalı” denilerek Uçar’a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

“SORUŞTURMA ETKİLİ YÜRÜTÜLMEDİ”

AYM’nin, Uçar’ın şiddete uğradığı iddialarına yönelik yürütülen ilk soruşturmanın yeterli derinlikte olmadığını açıkladığı kararında şu ifadelere yer verildi:

“Bireyin bir devlet görevlisi tarafından hukuka aykırı ve Anayasa’yı ihlal eder biçimde bir muameleye tabi tutulduğuna ilişkin savunulabilir bir iddiasının bulunması hâlinde sorumluların belirlenmesini ve gerekirse cezalandırılmasını sağlamaya elverişli etkili bir soruşturmanın yapılması gerekir. Tespit edilen somut olayın meydana geliş koşulları kapsamında, kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen bir kuvvet kullanımı ve bunun karşısında başvurucunun yaralanması söz konusudur.”

