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Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi
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Konya'da kapalı olan marketin kapısını tekmeyle kırıp 2 maden suyu alan M.A.B., polis ekiplerine bıçakla saldırmak isteyince, bacaklarından vurularak yakalandı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yürüyerek akaryakıt istasyonuna gelen M.A.B., kapalı olan marketin kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi, dolaptan 2 şişe maden suyu aldı. Yan taraftaki akaryakıt bölümünde gürültüyü duyan bir çalışan, marketin yanına gittiğinde dışarı çıkmaya çalışan şüpheli ile karşılaştı. M.A.B., yangındaki bıçağı çekip, kendisine engel olmak isteyen çalışanın üzerine yürüdü. İstasyon çalışanı kaçarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

UYARI ATIŞINI RAĞMEN TESLİM OLMAYINCA BACAKLARINDAN VURULDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.A.B., polis ekiplerine de bıçakla saldırmak istedi. Bunun üzerine polis, tabancayla havaya uyarı atışı yaptı. Ancak M.A.B., saldırı girişimini sürdürünce bacağından vuruldu. M.A.B., tekrar saldırmak isteyince polis bu kez de diğer bacağından vurdu.

Kullandığı uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen M.A.B., çağrılan ambulansa Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A.B.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

DHA

Etiketler konya polis market
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