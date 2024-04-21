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Polise silahlı tehdit: ''Siz kimsiniz, sizi geberteceğim''

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Adana'da polisin GBT uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki şüpheli, ekiplere direnip belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" sözleriyle polis ekiplerini tehdit etti.

Adana'da polisin uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ş. (45), ekiplere direnip, belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diye tehdit etti. S.Ş. biber gazıyla etkisiz hale getirilirken, yanındaki M.Ş. (53) ve A.B. (45) ile gözaltına alındı. Araçta 28 gram bonzai ele geçirildi, S.Ş. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı. 

Adana'da polisin GBT uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki şüpheli, ekiplere direnip belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" sözleriyle polis ekiplerini tehdit etti.

Olay, 20 Nisan’da saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Bulvarda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymadı, kamyonet, yaklaşık 1 kilometrelik takip sonucu Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri tarafından önü kesilerek durdurdu. Seyhan Belediyesi tarafından kiralık olarak kullanıldığı belirlenen kamyonetteki 3 şüpheliye, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılmak istendi. Polise direnip, hakaret eden şüpheliler biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Adana'da polisin GBT uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki şüpheli, ekiplere direnip belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" sözleriyle polis ekiplerini tehdit etti.

 SÜRÜCÜ İNFAZ KORUMA MEMURU

 Ekiplerin yaptığı GBT sorgusunda sürücünün cezaevi infaz koruma memuru M.Ş., yanındakilerin ‘kasten yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından kaydı bulunan Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü S.Ş. ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan A.B. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden S.Ş., polise tokat atmak isteyip, belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek tehdit etti. Şüpheli tekrar etkisiz hale getirilerek, elindeki tabanca alındı. Bu sırada A.B. ise koşarak kaçmak istedi, bölgeye takviye olarak çağrılan ekipler tarafından yakalandı.

Adana'da polisin GBT uygulamasından kaçıp, 1 kilometrelik takiple durdurulan kamyonetteki şüpheli, ekiplere direnip belindeki tabancayı çıkararak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" sözleriyle polis ekiplerini tehdit etti.

 ARKA KOLTUKTA UYUŞTURUCU BULUNDU

 Şüpheliler gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Araçta arama yapan ekipler, arka koltukta 28 gram bonzai ele geçirdi. S.Ş.'ın namlusunda 1, şarjöründe 15 fişek bulunan tabancasına ise el konuldu. Sürücü M.Ş.’ye alkollü araç kullanmaktan ceza uygulanırken, kamyonet de yediemin otoparkına çekildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.Ş. ile A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

 

DHA

Etiketler siz kimsiniz sizi geberteceğim polis GBT uygulama polise tehdit silah çekti
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