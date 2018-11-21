Polisin kimlik kontrolünde çatışma: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde kimlik kontrolü yapılırken, 50 metre uzaktaki zırhlı polis aracı 'Akrep'in üzerindeki silah, ateş aldı. Otobüsün ön yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat (32), silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Birecik otoyolunun 65'inci kilometresindeki polis uygulama noktasında meydana geldi. Sedat Polat, Adana'da göz ameliyatı olacak kardeşi Vedat Polat ile kız kardeşi Zeynap Polat'ı yanına alarak, Diyarbakır'dan yola çıktı. Polat kardeşlerin bulunduğu yolcu otobüsü, Birecik yakınlarındaki uygulama noktasında polis tarafından durduruldu.

Polis kimlik kontrolü yaparken, yaklaşık 50 metre ileride, özel harekât ekibinin kullandığı zırhlı araç 'Akrep'in üzerinde bulunan silah, ateş aldı. Silahtan çıkan mermi, otobüsün ön tarafındaki yolcu koltuğunda oturan Sedat Polat'ın başına isabet etti.

Kanlar içerisinde yere yığılan Sedat Polat, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sedat Polat'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

VALİLİK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şanlıurfa Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Sedat Polat'ın yakınlarını ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Vali Erin, baba Hüseyin Polat ile bir süre görüştü ve olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.