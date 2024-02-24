Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Bölgesi'ndeki fay için uyardı

Marmara Bölgesi'nde Gemlik merkezli meydana gelen peş peşe depremler büyük endişeye yol açarken, ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de "Bu fay stres biriktiriyor" diyerek uyardı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi 4.1 büyüklüğünde depremle sallandı. Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür de Gemlik'te artan sismik hareketlilik için kritik bir uyarıda bulundu.

Dün Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Afet ve acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıkladığı bilgilere göre; deprem yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,0 ve derinliğini 4,9 km olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem başta İstanbul, Balıkesir ve Yalova olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin merkez üssünü ve bölgedeki aktif fayları gösteren harita...

Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Daha önce yaptığı uyarılarla Bursa'ya pek çok kez dikkat çeken Deprem Uzmanı Naci Görür, sosyal medya hesabından paylaştığı iletide son depremin 1857 yılında olduğuna dikkat çekti.

Görür şunları kaydetti:

"Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında."

Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle pic.twitter.com/jkl5mv6nnY — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) February 24, 2024

AFAD'DAN SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...