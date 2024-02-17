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Prof. Dr. Naci Görür'den bir ilimiz için daha kırmızı alarm

Prof. Dr. Naci Görür'den bir ilimiz için daha kırmızı alarm
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11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bir ilimizi daha büyük depremler için uyardı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen Deprem Bölgesi Zirvesi, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarını bir araya getirdi.

GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen Zirve’de konuşan Prof. Dr. Naci Görür, depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, Türkiye’nin deprem kuşağı üzerinde bulunduğunu söyleyerek, bu gerçeğin ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, “Gaziantep'in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep'e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi. Ne zaman deprem olacak bilmiyoruz. Onların deprem oluşturma periyotları kimi araştırmalara göre 500 sene deniliyor. Ama üzerinde depremin en son ne zaman olduğunu bilmiyoruz” dedi.

11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bir ilimizi daha büyük depremler için uyardı.

Prof. Dr. Görür konuşmasının devamında, "Ben bir belediye başkanı olsam önce Gaziantep'in mikro bölgeleme çalışmasını yaparım. Bu da şu demek; Gaziantep'i mikro karelere bölmek. Kayaların direncini inceleyeceksiniz, ayrıca jeolojisini yapacaksınız. Bunları incelemeden, ne olduğunu anlamadan Gaziantep'i depreme dirençli yapamazsınız. Gaziantep'e kayma dalga hızının dağılımını bulacaksınız. Deprem sırasında Gaziantep'in neresi daha hızlı sallanıyor neresi daha az sallanıyor, bunu bilmeniz lazım” ifadelerini kullandı.

11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran Prof. Dr. Naci Görür, bir ilimizi daha büyük depremler için uyardı.

Deprem dirençli kentler oluşturmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Deprem dirençli kentlerin oluşturulması deprem riski altındaki bölgelerde yaşayan insanların ve gelecek nesillerin güvenliği için önem taşıyor. Ancak, uygun önlemler alındığında ve deprem dirençli yapılar inşa edildiğinde riskler en aza indirilebilir. Kent planlamasından altyapıya, bina inşaatından acil müdahale planlarına kadar birçok alanda deprem dirençli önlemler almalıyız” diye konuştu.

Öğrencilerin ve halkın yoğun katılım gösterdiği etkinliğin sonunda GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Prof. Dr. Naci Görür’e günün anısına hediye verirken, Zirve Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram ise imzalı baret takdim etti.

İHA

Etiketler prof. dr. naci görür deprem gaziantep uyarı deprem uyarısı deprem alarmı
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